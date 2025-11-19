　19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比360円高の4万8860円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては157.02円高。出来高は1万5533枚となっている。

　TOPIX先物期近は3262.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.40ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48860　　　　　+360　　　 15533
日経225mini 　　　　　　 48860　　　　　+350　　　301902
TOPIX先物 　　　　　　　3262.5　　　　 +24.5　　　 17027
JPX日経400先物　　　　　 29415　　　　　+300　　　　1058
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　　+5　　　　1355
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース