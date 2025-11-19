日経225先物：19日2時＝360円高、4万8860円
19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比360円高の4万8860円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては157.02円高。出来高は1万5533枚となっている。
TOPIX先物期近は3262.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.40ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48860 +360 15533
日経225mini 48860 +350 301902
TOPIX先物 3262.5 +24.5 17027
JPX日経400先物 29415 +300 1058
グロース指数先物 676 +5 1355
東証REIT指数先物 売買不成立
