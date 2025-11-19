NY株式18日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均　　　46058.39（-531.85　-1.14%）
ナスダック　　　22381.75（-326.32　-1.44%）
CME日経平均先物　48505（大証終比：+5　+0.01%）

欧州株式18日GMT16:14
英FT100　 9523.32（-152.11　-1.57%）
独DAX　 23145.24（-445.28　-1.89%）
仏CAC40　 7947.08（-171.94　-2.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.566（-0.044）
10年債　 　4.113（-0.025）
30年債　 　4.736（0.000）
期待インフレ率　 　2.282（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.706（-0.006）
英　国　　4.545（+0.010）
カナダ　　3.239（+0.006）
豪　州　　4.441（-0.036）
日　本　　1.738（+0.008）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.98（+0.07　+0.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4041.80（-32.70　-0.80%）

ビットコイン（ドル）
93094.00（+1267.43　+1.38%）
（円建・参考値）
1446万3084円（+196908　+1.38%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ