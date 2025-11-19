ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５３１ドル安 ナスダックも１．４％の大幅安
NY株式18日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均 46058.39（-531.85 -1.14%）
ナスダック 22381.75（-326.32 -1.44%）
CME日経平均先物 48505（大証終比：+5 +0.01%）
欧州株式18日GMT16:14
英FT100 9523.32（-152.11 -1.57%）
独DAX 23145.24（-445.28 -1.89%）
仏CAC40 7947.08（-171.94 -2.12%）
米国債利回り
2年債 3.566（-0.044）
10年債 4.113（-0.025）
30年債 4.736（0.000）
期待インフレ率 2.282（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.706（-0.006）
英 国 4.545（+0.010）
カナダ 3.239（+0.006）
豪 州 4.441（-0.036）
日 本 1.738（+0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.98（+0.07 +0.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4041.80（-32.70 -0.80%）
ビットコイン（ドル）
93094.00（+1267.43 +1.38%）
（円建・参考値）
1446万3084円（+196908 +1.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
