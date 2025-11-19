¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÌîÅÄºÌ²Ã¤¬Á°ÀáÍ¥½Ðµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡ÖÈÉ¤Ç¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£ÇIII¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡¥¸¥å¥¨¥ë¥»¥Ö¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÌîÅÄºÌ²Ã¡Ê£²£²¡á»³¸ý¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£´£³¹æµ¡£²Ï¢Î¨£³£¶¡ó¤Ç£³Í¥½Ð£±£Ö¤Î¼ÂÀÓµ¡¡£Á°Àá¤âÀ¾ÌîæÆÂÀ¤¬Í¥½Ð¡Ê£µÃå¡Ë¡£¿·¥Ú¥é¤«¤éÄ´À°¤·¤Æ½ÐÂÃæ¿´¤Ë·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤Î£±£¸Æü¤ÏµÞ·ã¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤¤¤¿¤±¤É¡¢µ¤²¹¤¬°ã¤¤²á¤®¡£¤·¤Ã¤«¤êÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄ´À°ÅÓ¾å¤Ç»²¹Í³°¡£¤¿¤À¡ÖÈÉ¤Ç¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈá´Ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Àá¤Ï¾å°Ì¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²¹Â¸¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£