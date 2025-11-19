日本代表ＭＦ鎌田大地（２９＝クリスタルパレス）が、年内の代表活動を鮮烈シュートで終えた。

森保ジャパンは１８日、国際親善試合ボリビア戦（国立）に３―０で勝利。鎌田はボランチで先発し、前半４分に、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）からのパスを胸トラップで受け、先制弾を決めた。

試合後は「彼らも南米予選を戦ってきている国。やれるとこはやるし、良い選手もいる。１―０で難しい時間帯が続いてた中で、しっかり（失点が）０で終えられて、結果的に３点入れて勝てたのは、自分たちがすごく成長している部分。当たり前ではないことだと思うので、しっかり勝てたのは良かった」と、振り返った。

この日で年内の代表活動を終え、チームのこの１年を「最終予選から、世界のＷ杯に出るようなチームと戦って出た課題を克服して、よりチームとしてはアジアの戦いというよりも、世界に向けた戦いにうまくアジャストできている。難しい試合で勝てたのも大きな自信になったし、Ｗ杯に向けて本当にまだまだ成長できる部分がたくさんある」と手応えを示した。

鎌田は２―０の北中米Ｗ杯最終予選バーレーン戦（３月２０日、埼玉）でも先制ゴールし、森保ジャパンをＷ杯に導いた。年内最後の代表戦もゴールを決め、「記憶に残るような仕事ができてすごい良かったし、僕よりも家族がすごい喜んでくれている。そういう部分で良い代表活動を送れていると思うし、まだまだ貢献できるようにやっていきたい」。来年のＷ杯イヤーも記憶に残るプレーを見せる。