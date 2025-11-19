¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛGALLERIA¤ÎRTX 5070/RTX5060ÅëºÜ¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥»ー¥ë2025¡Û
GALLERIA XA7R-R57
¡¡Amazon¤Ë¤Æ11·î19Æü¤è¤ê¡ÖAmazon Black Friday¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ìSALE¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖGALLERIA¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢NVIDIA GeForce RTX5070ÅëºÜ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡ÖGALLERIA XA7R-R57¡×¤äRTX5060ÅëºÜ¡ÖGALLERIA RM5R-R56¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13620H / RTX 3050¥Îー¥È¡ÖRL7C-R35-5N¡×¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
CPU¡§AMD Ryzen 7 7700
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB
¥á¥â¥ê:32GB (16GBx2) (DDR5-4800)
¥¹¥È¥ìー¥¸:2TB SSD (NVMe Gen4)
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È / Office ¤Ê¤·
1Gb ÂÐ±þLAN¥Ýー¥È¡ß1¡Ê¥ª¥ó¥Üー¥É¡Ë /Wi-Fi6+Bluetooth 5.2ÂÐ±þ ÌµÀþLAN¥«ー¥É
750W ÅÅ¸» (80PLUS GOLD) / ¥ー¥Üー¥ÉÌµ¤· / ¥Þ¥¦¥¹Ìµ¤·
¥µ¥¤¥º¡§220¡ß440¡ß480mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¡ß¹â¤µ¡Ë/ Ìó14kg / ÊÝ¾Ú´ü´Ö2Ç¯
GALLERIA RL7C-R35-5N
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13620H
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
¥á¥â¥ê:16GB DDR5 SO-DIMM (PC5-38400/8GBx2)
¥¹¥È¥ìー¥¸:1TB (M.2 NVMe Gen4)
OS¡¨Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È / Office ¤Ê¤·
1.0Gb EthernetÂÐ±þLAN¥Ýー¥È¡ß1 /¥¤¥ó¥Æ¥ë Wi-Fi 6E AX211NGW (IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 2£ø2 Max2.4Gbps)
AC¥¢¥À¥×¥¿ー (180W) / ¶îÆ°»þ´Ö(JEITA Â¬ÄêË¡ 3.0)¡§3.8»þ´Ö(Æ°²èºÆÀ¸»þ)/5.7»þ´Ö(¥¢¥¤¥É¥ë»þ) / 15.6¥¤¥ó¥Á Èó¸÷Âô¥Õ¥ëHD±Õ¾½ (1,920¡ß1,080¥É¥Ã¥ÈÉ½¼¨)/ ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È165Hz
¥µ¥¤¥º¡§Ìó360¡ß244¡ß24mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¡ß¹â¤µ¡Ë / Ìó2.1kg / ÊÝ¾Ú´ü´Ö2Ç¯