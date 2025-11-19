女性の約8割が「朝から疲れ感じる」　鉄分不足の“見える化”で女性の悩み解決へ

鉄分の不足に着目した女性の健康状態をチェックする新たな提案とは。

朝起きたとき「疲れが取れていないな」と思った経験、皆さんはありませんか。

実は、その要因の一つとされているのが“鉄分不足”です。

生理用ナプキンなどを展開するソフィの調査によると、約8割の女性が朝から疲れを感じていて、2割の女性がその原因を鉄分不足だと疑っています。

この現状に着目したソフィは18日、日本で初めて生理による経血から鉄分不足をチェックできる商品「ソフィ 経血で鉄不足チェックできるキット」を発売すると発表しました。

普段使っているナプキンの上に、この商品を貼り付けるだけで付着した経血から鉄分不足の状態を見える化。

判定は青い線の本数で確認でき、2本の線が出れば鉄分が足りている状態で、1本だけの場合は不足してる可能性を示しています。

ユニ・チャームマーケティング本部 長井千香子さん：

健康診断でヘモグロビン値が正常でも、すでに貯蔵鉄不足で「隠れ貧血」の可能性があり、生理・おりものは単に処理するものだけでなく、女性の体からの大切なメッセンジャー。

厚生労働省の調査によると、20代から40代の女性のうち6割以上が当てはまるという貧血や隠れ貧血。

不調を感じても「病院に行く時間がない」「検査に抵抗がある」などの理由から受診をためらう女性も少なくありません。

ソフィは、こうした心理的なハードルを下げる手軽さを強みに、女性の悩みの解決につなげていきたいとしています。

ユニ・チャームマーケティング本部 長井千香子さん：

女性は婦人科検診に行くハードルが高い。「恥ずかしい」「痛い」という問題を抱えているので。このキットなら生理時にチェックができるので、日々のウェルネス習慣につながればという思いで開発した。