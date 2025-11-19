【今日の献立】2025年11月19日(水)「月見とろろそば」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「月見とろろそば」 「油揚げの野菜巻き」 「レンコンの梅和え」 の全3品。
丁寧にだしをとった麺つゆの味は格別です。おそばと和の総菜で気持ちもほっこり。
丁寧にだしをとった麺つゆの味は格別です。おそばと和の総菜で気持ちもほっこり。
【主食】月見とろろそば
昆布とかつお節で濃厚にだしを引けば、懐かしい香りで心もお腹も癒されます。大和芋は粘りが強いので、お好みで長芋に変えても。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：758Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）そば (乾麺)2人前
＜麺つゆ＞
水 800ml
昆布 (10cm角)1枚
かつお節 (だし用)30g
しょうゆ 100ml
みりん 100ml
温泉卵 2個
大和芋 6~7cm(150g)
ホウレン草 1/2束
白ネギ 5cm
ワカメ (干し)大さじ1
【下準備】＜麺つゆ＞を作る。分量の水を鍋に入れて火にかけ、温かくなったら昆布を入れ、1時間程度置く。
©Eレシピ
昆布をつける時間は、調理時間に含まれません。
大和芋は皮をむき、すりおろす。ホウレン草は熱湯でゆでてから冷水で冷やし、しっかり絞って長さ3〜5cmに切る。
©Eレシピ
白ネギは小口切りにする。ワカメは水で柔らかく戻し、水気を絞る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋から昆布を取り出し、強火にかける。沸騰直前に火を中火に落とし、かつお節を入れる。
©Eレシピ
2. (1)にみりんとしょうゆを入れ、少し煮たらキッチンペーパー等でこす。鍋に＜麺つゆ＞を戻す。
©Eレシピ
3. たっぷりの熱湯でそばを所定時間ゆで、ザルに上げて器に入れる。温めた(2)を注ぎ、すりおろした大和芋、温泉卵、ホウレン草、ワカメ、白ネギをのせる。
©Eレシピ
【副菜】油揚げの野菜巻き
野菜の食感ととろけるチーズが油揚げに合います。切り口が綺麗なのでお弁当に入れてもいいですね。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：265Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）油揚げ 2枚
サヤインゲン 4本 ニンジン 1/4本 スライスチーズ 2枚
＜調味料＞
水 大さじ1
みりん 大さじ1
きび砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 大さじ1
【下準備】油揚げは菜ばし等をコロコロ転がして開きやすくする。短い2辺と長い1辺に包丁で切り込みを入れ、1枚に開く。
©Eレシピ
サヤインゲンの軸側を少し切り落とす。ニンジンは皮をむいて縦4等分に切り、サヤインゲンの大きさに合わせて、長い拍子木切りにする。
©Eレシピ
スライスチーズは半分に切り、半分をさらに縦半分に切り重ねる。2枚重なったものを4個作る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に水、ニンジンを入れて、中火にかける。沸騰したらサヤインゲンを入れる。先にニンジンを取り出し、柔らかくなったらサヤインゲンも取り出して粗熱を取る。
©Eレシピ
1つの鍋で時間差でゆでると便利です。
2. 油揚げを広げ、手前を1.5cmくらいあけて、サヤインゲン、ニンジン、スライスチーズを置き、端からクルクルと巻く。巻き終わりを竹串でとめる。
©Eレシピ
3. フライパンに(2)の綴じ目を下にして並べ、中火で回りに焼き色が付くまで焼く。チーズが溶けて綴じ目がくっついたら竹串を外し、転がしながら全面を焼く。
©Eレシピ
4. (3)に＜調味料＞の材料を入れ、フライパンをふりながら全体にからめ、食べやすい大きさに切って、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】レンコンの梅和え
レンコンのシャキシャキ感が美味しい。梅と合わせてサッパリとした味わいで、箸休めにもなります。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：67Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）レンコン 5~6cm
＜和え衣＞
梅干し 1個
しょうゆ 小さじ1
みりん 小さじ1
きび砂糖 小さじ1
【下準備】レンコンは皮をむいて縦半分に切り、厚さ5mmの半月切りにする。熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
レンコンが大きい場合はイチョウ切りにしてください。
＜和え衣＞の梅干しは種を取り除き、叩く。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜和え衣＞の材料を混ぜ合わせ、レンコンを加えて和える。しばらく置いて味を馴染ませ、器に盛る。
©Eレシピ