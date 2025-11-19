プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「月見とろろそば」 「油揚げの野菜巻き」 「レンコンの梅和え」 の全3品。
丁寧にだしをとった麺つゆの味は格別です。おそばと和の総菜で気持ちもほっこり。

【主食】月見とろろそば
昆布とかつお節で濃厚にだしを引けば、懐かしい香りで心もお腹も癒されます。大和芋は粘りが強いので、お好みで長芋に変えても。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：758Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

そば  (乾麺)2人前
＜麺つゆ＞
  水  800ml
  昆布  (10cm角)1枚
  かつお節  (だし用)30g
  しょうゆ  100ml
  みりん  100ml
温泉卵  2個
大和芋  6~7cm(150g)
ホウレン草  1/2束
白ネギ  5cm
ワカメ  (干し)大さじ1

【下準備】

＜麺つゆ＞を作る。分量の水を鍋に入れて火にかけ、温かくなったら昆布を入れ、1時間程度置く。

©Eレシピ


昆布をつける時間は、調理時間に含まれません。
大和芋は皮をむき、すりおろす。ホウレン草は熱湯でゆでてから冷水で冷やし、しっかり絞って長さ3〜5cmに切る。

©Eレシピ


白ネギは小口切りにする。ワカメは水で柔らかく戻し、水気を絞る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋から昆布を取り出し、強火にかける。沸騰直前に火を中火に落とし、かつお節を入れる。

©Eレシピ


2. (1)にみりんとしょうゆを入れ、少し煮たらキッチンペーパー等でこす。鍋に＜麺つゆ＞を戻す。

©Eレシピ


3. たっぷりの熱湯でそばを所定時間ゆで、ザルに上げて器に入れる。温めた(2)を注ぎ、すりおろした大和芋、温泉卵、ホウレン草、ワカメ、白ネギをのせる。

©Eレシピ



【副菜】油揚げの野菜巻き
野菜の食感ととろけるチーズが油揚げに合います。切り口が綺麗なのでお弁当に入れてもいいですね。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：265Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

油揚げ  2枚
サヤインゲン  4本 ニンジン  1/4本 スライスチーズ  2枚
＜調味料＞
  水  大さじ1
  みりん  大さじ1
  きび砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  大さじ1

【下準備】

油揚げは菜ばし等をコロコロ転がして開きやすくする。短い2辺と長い1辺に包丁で切り込みを入れ、1枚に開く。

©Eレシピ


サヤインゲンの軸側を少し切り落とす。ニンジンは皮をむいて縦4等分に切り、サヤインゲンの大きさに合わせて、長い拍子木切りにする。

©Eレシピ


スライスチーズは半分に切り、半分をさらに縦半分に切り重ねる。2枚重なったものを4個作る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に水、ニンジンを入れて、中火にかける。沸騰したらサヤインゲンを入れる。先にニンジンを取り出し、柔らかくなったらサヤインゲンも取り出して粗熱を取る。

©Eレシピ


1つの鍋で時間差でゆでると便利です。
2. 油揚げを広げ、手前を1.5cmくらいあけて、サヤインゲン、ニンジン、スライスチーズを置き、端からクルクルと巻く。巻き終わりを竹串でとめる。

©Eレシピ


3. フライパンに(2)の綴じ目を下にして並べ、中火で回りに焼き色が付くまで焼く。チーズが溶けて綴じ目がくっついたら竹串を外し、転がしながら全面を焼く。

©Eレシピ


4. (3)に＜調味料＞の材料を入れ、フライパンをふりながら全体にからめ、食べやすい大きさに切って、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】レンコンの梅和え
レンコンのシャキシャキ感が美味しい。梅と合わせてサッパリとした味わいで、箸休めにもなります。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：67Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

レンコン  5~6cm
＜和え衣＞
  梅干し  1個
  しょうゆ  小さじ1
  みりん  小さじ1
  きび砂糖  小さじ1

【下準備】

レンコンは皮をむいて縦半分に切り、厚さ5mmの半月切りにする。熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。

©Eレシピ


レンコンが大きい場合はイチョウ切りにしてください。
＜和え衣＞の梅干しは種を取り除き、叩く。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルに＜和え衣＞の材料を混ぜ合わせ、レンコンを加えて和える。しばらく置いて味を馴染ませ、器に盛る。

©Eレシピ