¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÀ¶¿å°¦³¤¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê¤òÁÀ¤¦¡¡¥É¥ê¡¼¥à£±¹æÄú
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡¥¸¥å¥¨¥ë¥»¥Ö¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥àÀï£±¹æÄú¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¡¦À¶¿å°¦³¤¡Ê£²£µ¡á»³¸ý¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£´£µ¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£°¡ó¤ÎÊ¿ËÞµ¡¡£»×¤ï¤º¡Ö°ú¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤¿¤À¡¢ÆÃ·±¤Ç¤Î´¶¿¨¤Ï¡Ö¤º¤ê²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ·ø¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁ°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£½é£Ö¤«¤éÌó£±Ç¯¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç£Ó£Ç½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨¤â£¶¡¦£³£²¤Ç£³´üÏ¢Â³£Á£±¤â·èÄê¡£°ÂÄê´¶¤òÁý¤¹Ãæ¤Ç»ý¤ÁÁ°¤ÎÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ê¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤ë¡£