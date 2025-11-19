『夫が寝たあとに』に紗栄子が出演。モデルデビューを果たした長男について「元夫のコピペ」だと語り、海外での親子“腕組みデート”動画も公開した。

【映像】紗栄子、2人の息子の顔出し写真＆長男との腕組み“デート”の様子

同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。11月18日の放送回では、ゲストにモデルでタレントの紗栄子が出演した。

紗栄子は現在、17歳長男と15歳次男の2児のママである。長男である道休蓮さんは、2025年1月にファッション誌でモデルデビューし、話題となった。

横澤が長男について「綺麗なお顔の子…！かっこよかった」と感想を述べると、紗栄子は「長男は、元夫のコピペだから、ほんとバレるんですよ」とコメント。一方、次男については、「どっちかっていうと私に似てる」と明かした。

番組では、紗栄子が当時16歳の長男とロンドンへお出かけしたときの動画が紹介された。あいにくの雨で1つの傘に2人で入る中、長男は思春期特有の恥ずかしさからか「そんなべったりくっつかないで！」と紗栄子に訴えた。

しかし、紗栄子はおかまいなく「濡れちゃうから！傘1個しかないから」と言いながら、長男と腕を組んで歩く様子が映し出されていた。この仲睦まじい映像に、横澤は「すごい素敵！本当デート映像」とコメントした。これに対し紗栄子は「そんなこといったらまた気持ち悪いって言われるんですけど」と、笑顔をみせていた。