『夫が寝たあとに』に紗栄子が出演。再婚への率直な気持ちを明かし、「リスクは取りたくない」と、子供たちを最優先する母親としての思いを語った。

【映像】紗栄子、2人の息子の顔出し写真

同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。11月18日の放送回では、ゲストにモデルでタレントの紗栄子が出演した。

紗栄子は現在、17歳と15歳の息子をシンママとして育てている。藤本が「子供もおっきくなってきたら再婚とかは考えない？」と尋ねると、紗栄子は「どうだろう。タイミングでそういう流れになったらするのかもしれないけど…」と明かした。

しかし、過去には、パパラッチに追われるなどで子供たちを日本で安全に遊ばせてあげられず、海外留学に送り出した経験もある紗栄子は「それで子供たちの生活がまた脅かされるってなると、そのリスクはもう取りたくない」と続けた。

この言葉に、横澤は「どんだけ脅かされてきたの…!?」と驚きの声をあげた。藤本が「でもモテるから」と、紗栄子の恋愛事情について話を振ると、紗栄子は「全くそんなことなくて。牧場で暮らしているんで」とコメント。藤本はこれに対し、「牧場にすぐ来ちゃう、みんな」と冗談を言って、スタジオを笑わせた。