『夫が寝たあとに』に紗栄子が出演。シングルマザーとしての育児について「1人のほうが楽なこともあった」と胸の内を明かす一幕があった。

【映像】紗栄子、2人の息子の顔出し写真

同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。11月18日の放送回では、ゲストにモデルでタレントの紗栄子が出演した。

紗栄子は2012年1月に離婚し、シンママとして現在17歳と15歳の2児を育てている。横澤から「シンママになって一番大変だったことは？」と質問されると、「物理的に協力者が1人減ったこと」だと答えた。

特に、病院に行かなきゃいけない時に自分1人で子供を連れて行かなければならず、人手が足りないことが大きな苦労だったと打ち明けた。藤本も「大人が1人いなくなるってでかいよね」と共感した。

一方で、進路などで意見が対立することがないため「比較的自分1人の方が楽だったりすることもある」と告白。しかし「逆に言うと、1人で全部決めなきゃいけないから…」と責任を感じる場面もあったという。そして、「友達とかママ友とか、親もそうですけど、助けてもらって今がある」と、周囲への感謝を口にした。

そして、子育てに奮闘中のシンママへ「今の不自由を存分に楽しんで」という言葉を贈った。このメッセージを聞いた横澤は、「シンママじゃなくても沁みる」「一生懸命頑張ってこられたんだなって」と涙を見せた。