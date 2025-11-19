大分県大分市で住宅など20棟以上が燃える火事が起きています。

火災の発生から6時間が経過しましたが、やはり住宅からは火が上がり続けています。風も非常に強く吹いていまして、煙が左から右へと流れていっています。住宅の煙は一つ奥の方の住宅から上がってくるようになりました。消防の放水、懸命な消火活動も続いています。

一番黒煙が上がっていた2時間ほど前よりは煙の量も少し落ち着いたようにうかがえます。ただ、白い煙が高く上っている状況が続いています。

そして、この住宅火災から山火事に燃え移っていたんですけれども、山の中腹の火は少しずつ収まってきて一番燃えていた時期の3分の1ほどの火の大きさになっています。

ただ、住宅の火災いまだ収まっておらず、やはり心配になった様子の方々が多く見に来ています。中でも自分の知り合いが火が上がった家の3軒隣に住んでいる方だということで、無事に連絡は取れたというものの、やはり家がどうなっているか心配だという声が聞かれました。

今も山の向こうの安全な市内の施設では多くの方が避難して身を寄せ合っています。