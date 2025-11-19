【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は１７日、パレスチナ自治区ガザへの治安維持部隊設置などトランプ米大統領が主導するガザ和平計画を支持する決議案を、英仏など１３か国の賛成多数で採択した。

反対の姿勢を示していたロシアと中国は拒否権を行使せず、棄権した。トランプ氏が主導した和平計画は事実上、法的拘束力を持つ文書となった。

決議は、ガザの治安維持を担う「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」の設置と、暫定統治を主導する国際機関「平和評議会」の創設が柱だ。ＩＳＦは、イスラム主義組織ハマスの武装解除や治安安定化にあたる。パレスチナ国家樹立への道筋を示す文言も盛り込まれた。

棄権したロシアのワシリー・ネベンジャ国連大使は、決議案はイスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」の位置付けが「不十分だ」と非難した。また、中国の傅聡（フーツォン）国連大使は、ＩＳＦと平和評議会の任務や権限が「不透明すぎる」と批判した。

露中が拒否権を行使しなかった理由について、安保理筋は「トランプ氏との衝突回避や、中東諸国が決議案に賛同していることが背景にある」としている。