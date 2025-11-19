ライアン・ロシターが節目の記録を同時に達成…B1個人通算2000アシストは史上5人目

11月16日にTOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第11節が行われ、アルバルク東京が名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦。インジュアリーリストに登録されているブランドン・デイヴィスに加え、テーブス海、小酒部泰暉を欠く戦いを強いられると、66－74で敗れ、2連敗で11月最終節を終えた。

A東京はセバスチャン・サイズが16得点8リバウンドと奮闘。ザック・バランスキーが11得点、マーカス・フォスターが10得点、中村浩陸が9得点2スティール、ライアン・ロシターが6得点15リバウンド7アシストをマークした。

ロシターは2試合連続で7アシストを挙げ、B1個人通算2000アシストに到達。富樫勇樹（千葉ジェッツ）、並里成（ファイティングイーグルス名古屋）、藤井祐眞（群馬クレインサンダーズ）、鈴木達也（大阪エヴェッサ）に次ぐ史上5人目の記録で、ガードを本職とする選手以外では最速での達成を果たした。

206センチ105キロのビッグマンはクラブを通じて「これはチームメイトのおかげです。これまで多くの優秀な選手たちとプレーしてきましたが、彼らはうまくフリーになってくれます。そして私の強みのひとつはパスだと考えていますので、自分の強みを生かしてチームが勝てるよう貢献していきたいです」とコメントした。

36歳のベテランは第11節を終え、1試合平均7.9得点10.2リバウンド5.3アシストの活躍。栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）時代の2018－19シーズンに残した同4.8アシストを上回るペースでアシストを重ねる。

また、16日の試合でB1個人通算3500ディフェンスリバウンドも達成。ニック・ファジーカス氏（元川崎ブレイブサンダース）に次ぐ史上2人目の達成で、「リバウンドは昔から得意な分野で、そこに大きな誇りを感じている武器です。何より単純に楽しいですし、これからも続けていきます」と意欲を示した。

なお、A東京は東地区5位の10勝8敗。12月6日、7日にSAGAアリーナで行われる第12節では佐賀バルーナーズと対戦する。

