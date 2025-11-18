試合の流れを一変させた強靭なポストプレーからのヘディングシュート…上田綺世「テンポを変えられればと」
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
ファーストプレーで流れを変えた。1-0の後半22分、日本代表は1トップ2シャドーを一気に交代。FW上田綺世(フェイエノールト)、FW町野修斗、MF中村敬斗の3人がピッチに入ると、その直後だった。
FW前田大然が前に当てたボールを上田が体を張ったポストプレーでつなぎ、中村が右サイドに展開。MF堂安律が左足で上げたクロスに上田が飛び込み、GKと競り合いながらヘディングシュートを狙った。
「起点になるのは森保さんからも言われているし、(それまでチームとして)うまくボールを扱えない時間があった。テンポを変えられればと思っていた」。相手DFと激しく当たりながら強靭な足腰でボールを落とし、自らが起点となった攻撃でフィニッシュまで持ち込んだ。このワンプレーが間違いなく試合の流れを変えた。
「ここにボールが来るだろうなという感覚で入った。GKとかぶってうまくヘディングできなかったけど、一歩前に入って、GKの前に入れれば枠に入ったんじゃないかと思う」
後半26分に堂安、中村とつないで町野が追加点を決めると、後半33分にはDF瀬古歩夢の縦パスからゴール前に抜け出した上田が中央に流し、中村が技ありのゴール。「タッチが詰まったけど、(中村)敬斗が上手にシュートを決めたので良かった」と、限られた時間でしっかりと得点にも絡んだ。
年内最後の代表戦を勝利で終え、いよいよ来年はW杯イヤーを迎える。「予選からキリンチャレンジカップもやって、いろんな大陸のチームとやってきた。チームとして目標を決めて、高い基準を持ってやってきて、少しずつ形になって、ベースもできてきた」。2025年の戦いをそう振り返ったエースストライカーは「次の3月までに各々がレベルアップして、また高いレベルで再現することが大事」と力を込めた。
(取材・文 西山紘平)
