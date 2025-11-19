U-17日本代表の北朝鮮戦スタメン発表!! 川本、マギー、吉田が3試合ぶり先発で2011年以来のU-17W杯8強入りへ
U-17日本代表は18日にU-17ワールドカップ決勝トーナメント2回戦でU-17北朝鮮代表と対戦する。24時15分(日本時間)のキックオフを前に先発メンバーが発表され、中2日で迎えるこの試合はラウンド32から3人を変更。MF川本大善、FWマギージェラニー蓮、FW吉田湊海がともにグループリーグ第2節以来の先発入りとなった。
グループリーグ最終節で一発退場処分を受けたMF長南開史はこの試合を含めて2試合出場停止処分が残っており、決勝トーナメント1回戦で途中出場したMF姫野誠は累積警告により出場停止。中盤でタフに戦える川本はMF野口蓮斗に代わって、2戦連発を狙う吉田はMF平島大悟に代わって、力強い突破が持ち味のマギーはFW浅田大翔に代わって先発に入った。
主将のGK村松秀司を最後尾に最終ラインはDFメンディー・サイモン友、DF藤田明日翔、DF元砂晏翔仁ウデンバの3バック。2ボランチは川本とMF 和田武士で、右ウイングバックはDF竹野楓太、左ウイングバックはMF瀬口大翔。2シャドーはMF小林志紋と吉田で頂点にマギーが入るものとみられる。
対戦相手の北朝鮮は2017年以来の出場で、グループリーグはドイツとコロンビアに次ぐ3位通過。決勝トーナメント1回戦はベネズエラに2-1で勝利した。日本は2011年以来の8強入りを目指して北朝鮮とのアジア対決に臨む。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 村松秀司(ロサンゼルスFC/Cap)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
DF 16 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
DF 17 竹野楓太(神村学園高)
MF 8 小林志紋(広島ユース)
MF 14 川本大善(柏U-18)
MF 19 和田武士(浦和ユース)
MF 20 瀬口大翔(神戸U-18)
FW 10 吉田湊海(鹿島ユース)
FW 18 マギージェラニー蓮(琉球U-18)
▽控え
GK 12 松浦大翔(新潟U-18)
GK 21 平野稜太(大分U-18)
DF 3 田中義峯(浦和ユース)
DF 4 藤井翔大(横浜FMユース)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
MF 13 平島大悟(鹿島ユース)
FW 9 小林柚希(大宮U18)
FW 11 浅田大翔(横浜FM)
監督
廣山望
