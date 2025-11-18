「後ろが重く感じた」後半開始からピッチに入った堂安律、追加点も演出し「途中出場の選手がギアを上げた」
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
前半4分に先制しながらその後は攻めあぐねる試合展開の中、1-0の後半開始から途中出場した。DF菅原由勢に代わって右ウイングバックの位置でプレーした日本代表MF堂安律(フランクフルト)は「後ろが重く感じた」という修正点を持ってピッチに入った。
「外から見ていて思ったこともあった。そこは周りの選手に要求して、(板倉)滉くんとか周りに声をかけて入った。(菅原)由勢はサイドバックの選手だし、(相手のウイングに)付いていく意識は大前提で必要だけど、そこを捨てて、(板倉)滉くんに任せて前に行くプレーも必要かなと思った」
プレースタイルも持ち味も異なる2人。特に先発でプレーする難しさも分かっているからこそ、「外から見ていたから楽に入れた。前半から出ていたら苦戦していただろうなと思う」としながらも、「(板倉が)守備範囲広く守れるように、僕が前に行けるようにして、後半はハマったかなと思う」と手応えを口にした。
後半22分にFW上田綺世、FW町野修斗、MF中村敬斗の3人がピッチに入ると、一気に試合の流れも変わった。後半26分には堂安がPA内右のポケットに走り込む中村にスルーパス。マイナスの折り返しを町野が押し込み、欲しかった追加点を奪った。
「チームとして一つの決まり事。ニアゾーンを使っていくのがハマったし、町野のゴール前の嗅覚が出た場面」。後半33分には上田のアシストから中村がダメ押しの3点目。途中出場の選手がしっかりと結果を残し、「途中から出た選手がギアを上げた。層の厚さを見せられたと思うし、ギアを変えられる選手がいるのは収穫」と胸を張った。
後半13分のカウンターのピンチには相手のシュートに体を投げ出してブロック。攻守にハードワークが求められるポジションで、得点に関わるプレーだけでなく、守備や献身性の部分でも大きくチームに貢献している。
「昨日も(板倉)滉くん、(南野)拓実くんと話したけど、自分のパフォーマンスがどうあれ、W杯で勝ちたいし、泥臭くてもいいからチームに貢献したい。チームが勝てれば全員調子がいいと思っているし、それを今から意識している。どんな状況でもいい。ゴールでもアシストでも泥臭い守備でもチームに貢献したい」
森保一監督にとって国際Aマッチ100試合目の指揮となった一戦。北中米W杯まで残された時間も刻一刻と減っていく中、日本の背番号10は「オリンピックを含めて森保さんに育ててもらって、信頼も感じるし、やらないといけない。監督のために勝ちたいという思いは、間違いなく全選手が持っている」と、チームの思いを代弁した。
(取材・文 西山紘平)
