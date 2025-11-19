3選手がB1個人通算500試合出場を達成…竹内譲次は兄の公輔に続く

11月16日の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第11節で、富樫勇樹（千葉ジェッツ）、竹内譲次（大阪エヴェッサ）、並里成（ファイティングイーグルス名古屋）の3選手がB1通算500試合出場を達成した。

2015－16シーズンから千葉J一筋でプレーする32歳の富樫は、日環アリーナ栃木で開催された宇都宮ブレックス戦に先発出場。69－89で東地区上位対決に敗れ、富樫自身も8得点1リバウンド1アシストの結果に終わった。

40歳の竹内はアルバルク東京でBリーグ開幕を迎え、2021－22シーズンから地元の大阪に在籍する日本人ビッグマン。アウェーでの富山グラウジーズ戦に出場し、10月18日に一足早く達成した兄の竹内公輔（宇都宮）に続いて節目の記録を成し遂げた。

36歳の並里は「第1回スラムダンク奨学生」で、Bリーグ開幕後は滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）、琉球ゴールデンキングス、群馬クレインサンダーズを渡り歩き、2024－25シーズンにFE名古屋へ移籍。スターティングファイブの一員として古巣群馬戦のコートに立ったが、チームは78－103で大敗を喫した。

B1通算500試合出場達成は通算10番目。藤井祐眞（群馬）、ベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）、ダバンテ・ガードナー（シーホース三河）、岸本隆一（琉球）、竹内公輔、遠藤祐亮（ともに宇都宮）、篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）、ザック・バランスキー（アルバルク東京）に続く形になった。