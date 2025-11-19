11月19日、妄想リフレインの2ndアルバム『夜革命計画』がリリースされた。既にシングルとしてリリースされている5曲に新たに制作された5曲を加えた全10曲が収録されたポップアルバムだ。

『夜革命計画』というアルバムタイトルは、いつも夜に楽曲が生まれる事から、夜につくられたこの10曲達で革命を起こす計画過程を意味しているという。革命を起こすために必要とする様々な“武器”と“計画”として、今作には色鮮やかな多彩なサウンドが詰め込まれており、オルガンが鳴り響く幻想的な楽曲「なんかそう想う」から、妄想リフレインとしては異色のバラード「夢で会う日まで」まで、新たな妄想リフレインの幕開けとも言える作品となっている。

妄想リフレイン 2ndアルバム『夜革命計画』

＜妄想リフレイン ライブスケジュール＞

2025年11月28日(金)

@下北沢WAVER ワンマンライブ開催予定

2025年12月16日(火)

@shibuya eggman

X：https://mobile.twitter.com/MousouRefrain

Instagram：https://www.instagram.com/mousourefrain/

TikTok：https://www.tiktok.com/@mousourefrain

HP：https://www.mousourefrain.com/