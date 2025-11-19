【Amazon Black FridayサプライズプレSALE】 開催期間：11月19日0時～11月20日23時59分 【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

MOBIUZ EX321UX

Amazonにて11月19日より「Amazon Black FridayサプライズプレSALE」がスタートした。本セールではBenQのゲーミングモニター「MOBIUZ」シリーズがお買い得になっている。

対象製品には、4K UHD解像度でスタイリッシュな筐体デザインを採用した31.5型「EX321UX」や、リフレッシュレート240Hz対応27型「EX270M」、WQHD解像度/リフレッシュレート180Hz対応27型「EX271Q」などがラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

MOBIUZ EX321UX

ミニLEDと量子ドット技術を組み合わせることにより、優れた輝度、VESA DisplayHDR 1000の高コントラスト、広い色域（Adobe RGB 99%、DCI-P3 99%のカバー）を実現。AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を調整するPixSoulエンジンを搭載している。また、ゲームのアートスタイルに合わせて新しくなったカラーモード（Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック）を搭載。eARC対応で最大7.1chサウンドに対応する。

MOBIUZ EX270M

リフレッシュレート240Hzに対応し、Full HD/IPSパネル採用、HDRi技術でPS5/PS4/Xboxの世界観を楽しめるゲーミングモニター。応答速度GtG及びMPRT 1msにより、快適で没入感のあるゲーム体験が可能になっている。sRGB 99%のカバー率に対応。

ゲームモード3種類(FPS/RPG/レーシングゲーム)を搭載。ゲームプレイに最適な機能「Black eQualizer」、「Color Vibrance」、ブレ削減、明るさを調整できる機能「Light Tuner」、「FreeSync Premium」に対応している。