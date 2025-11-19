◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、同７６位のボリビアを３―０で破った。２３年３月の第２次森保ジャパン初陣から国際Ａマッチ期間の試合で唯一のフル参加が続くＭＦ久保建英（２４）が、前半４分に右足クロスでＭＦ鎌田大地（２９）の先制点をアシスト。国際Ａマッチ指揮で１００試合目を迎えた森保一監督（５７）の節目を勝利に貢献した。

見えている世界が違った。０―０の前半４分。久保は右サイドでボールを受けると、ドリブルで加速しながらボールを持ち運び、右足でふわりとしたクロスを送る。「鎌田選手にマイナスに出してくれと話しをされていた。今回はしっかり入ってきているのが見えた」。鎌田が勢いを止めることなくジャンプして胸でボールを止め、左足シュートをゴール右へ決めた。

これで第２次森保ジャパンでは、３７試合のうち２６戦出場で６得点１６アシスト。伊東純也の６得点１５アシストを抜いて、得点関与数でトップだ。「代表に来ると得点に関わっているなと思って試合に入っている」。流れるような先制アシストで、森保監督の通算１００試合目指揮を勝利で祝った。

３年の時を経て、日本代表での立場は大きく変わった。２２年カタールＷ杯では１次リーグの２戦に先発も前半のみで交代し、決勝トーナメント１回戦・クロアチア戦も体調不良で欠場した。だが、第２次森保ジャパンでは初戦から唯一の招集“皆勤賞”。「僕、日本代表好きなんで」と主力としての自覚をにじませる。その立場の変化については「どう思います？」と報道陣に逆質問する余裕すらある。「若きリーダー」と返されると「そう思ってもらえてるならありがたい」と胸を張った。

ボリビア戦はアシストだけではなく、右ウィングバックの菅原との連係でも好機を演出。巧みに試合を支配した。この日は気温１０度の中、肌寒さを吹き飛ばすかのような半袖姿でプレー。Ａ代表では初の日本サッカーの聖地・国立で躍動した。「このままいい調子で入りたい」と見据える北中米Ｗ杯。歴代最強との呼び声高い第２次森保ジャパンの中心には、久保がいる。（後藤 亮太）