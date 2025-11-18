台湾問題をめぐり中国と日本の間で対立が高まる中で、戴兵駐韓中国大使と水嶋光一駐韓日本大使が18日に韓国国立外交院が主催したソウル外交フォーラムにともに参加した。両国大使は台湾問題や相手国に直接言及することはなかった。ただ水嶋大使は「自由で開放されたインド太平洋の重要性」を強調したのに対し、戴大使は「国際規範の選択的適用」を批判し微妙な見解差を見せた。

戴大使と水嶋大使はこの日、フォーラムの最初のセッションである「変化する国際秩序の中の韓国の実用外交」でパネラーとして発言した。両大使はセッション開始前に隣の席に座って短いあいさつを交わし笑みを浮かべたりもした。

水嶋大使は、インド太平洋地域の安定と繁栄は世界の安定にも必須としながら、日本の核心政策は同盟や類似の立場の国との協力を強化し、自由で開放されたインド太平洋地域を作ることだと強調した。また、多国間主義が気候変動、サイバー問題、フェイク情報拡散など世界的挑戦に直面していると指摘し、日本は自由、民主主義、人権、法治など普遍的価値を共有する国と協力して責任ある役割を継続するだろうと話した。

水嶋大使の発言は原則的だが、「インド太平洋地域の安定」に言及したのは台湾海峡をめぐる緊張局面とも関連付けて解釈できる部分だ。最近日本の高市早苗首相が台湾有事の際の介入の可能性に言及し中国が強く反発するなど両国間の緊張が高まっている。

これに対し戴大使は「一部の国は冷戦的思考方式に固守し排他的な小規模グループを作って国際規範を選択的に適用する。地政学的競争と陣営間対立が再点火されている」と批判した。国名を名指ししてはいないが、韓国、日本、オーストラリア、フィリピンなど域内同盟と多様な小規模安全保障協力体を構成し対中圧力を強化しようとする米国を狙ったとみられる発言だ。

彼はまた「ある国は一方的に関税を課し人為的な障壁を立てて分離化を加速化している。多国間貿易体制の正常機能を深刻に損ねている」として米国に向けた批判を継続した。その一方で、米中関係の見通しに対しては「悲観的ではなく、用心深いが肯定的にみている」と話した。

両大使は最近の対立の高まりを意識したように記者らの質問には慎重な立場を見せた。この日北京では両国の対立鎮火に向け中国外交部の劉勁松アジア局長と前日訪中した日本外務省の金井正彰アジア大洋州局による協議が行われた。

水嶋大使はセッション後に取材陣と会い、両国の外務省レベルで協議が行われていることから日中対立について答えるのは難しいとして言葉を控えた。戴大使も「中日関係について尋ねるならば話しにくい」として答を避けた。ただ戴大使は13日の記者懇談会で韓米に向け「台湾問題に火を付けるな」とするなど台湾問題に対して強硬な立場を見せ続けてきた。

一方、韓国外交部の趙顕（チョ・ヒョン）長官はこの日、フォーラムの基調演説で「核のない韓半島（朝鮮半島）は決してあきらめてはならない絶対的課題。韓国の安全保障で最優先課題は戦争を予防し韓半島が武力衝突の発火点にならないようにすること」と明らかにした。北朝鮮がこの日、韓米が首脳会談共同説明資料（ファクトシート）で「韓半島非核化」ではなく「北朝鮮非核化」という表現を使ったことを問題視した中で、趙長官が「核のない韓半島」を強調したことから目を引いた。

フォーラム開会辞を呼んだ国立外交院の崔馨燦（チェ・ヒョンチャン）院長は、民主主義の回復力を基盤とした世界的責任の重要性を強調した。崔院長は「韓国は昨年末に時代錯誤的な戒厳宣布により民主主義が大きな危機に直面したが、驚くべき民主的回復力を見せて李在明（イ・ジェミョン）政権が発足した。韓国新政権はさらに安全で繁栄し世界的責任を全うする国に進まなければならない重大な使命を抱えている」と強調した。

この日最初のセッションは国立外交院外交安保研究所の李文熙（イ・ムンヒ）所長の司会で進められ、米国の対外基調と韓国の役割に対する議論が続いた。黄緂鈞駐韓シンガポール大使は「韓国新政権の新たな外交パラダイムは東南アジアの発展・成長とも脈絡をともにする。韓国とシンガポールは韓半島の持続的平和と安定を積極的に支持し、世界的挑戦課題解決でもともにするだろう」と話した。

米国企業研究所のジャック・クーパー上級研究員は「これまで米国が方向を提示すれば同盟が従う構造だったが、これからは東アジア諸国も域内の現実認識を基に米国に意見を積極的に陳述しなければならない。韓国も世界的秩序と韓米同盟の方向設定にもっと大きな役割をしなければならない」と話した。

ソウル大学の全在晟（チョン・ジェソン）教授は「韓国の実用外交が国際的役割とバランスを取らなくてはならない。韓国が国益と国際的責務をどのように調和できるのかを示す中堅国の模範になるよう望む」と話した。