¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¶áÆ£ñ¥ÅÍ¡¡½éÆü¤Ï£±¹æÄú¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¸ºÅÀ¡Ö£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£±Àï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£¸Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£ñ¥ÅÍ¡Ê£²£´¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï½éÆü£¶£Ò¤Ë£±¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡££±£Í¤òÀè¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯£²ÈÖ¼ê¡£¤½¤Î¸å£²£Í¤Ç£³ÈÖ¼ê¤Ë¸åÂà¤·¡¢£³Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¾¡Î¨£³¡¦£´£²¤«¤é£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£±£²¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¤µ¤»¤¿¡¢°¦ÃÎ¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤À¡£¥¿¡¼¥ó¤äÆ»Ãæ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤Ë¤ÏÂçÊª¤Ë¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£»Õ¾¢¤Ï²ÏÂ¼Î»¡£¡ÖÎ»¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤·Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥é¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè´ü¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅÀ¿ô¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËµÛ¼ý¤·¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÔµ¡¹ÔÆ°°ãÈ¿¤Ç¸ºÅÀ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£