¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛRTX 5070TiÅëºÜ¡ÖG TUNE FZ¡×¤Ê¤Émouse¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥»ー¥ë2025¡Û
G TUNE FZ
¡¡Amazon¤Ë¤Æ11·î19Æü¤è¤ê¡ÖAmazon Black Friday¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ìSALE¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢GeForce RTX 5070TiÅëºÜ¡ÖG TUNE FZ¡×¡¢RTX 5070/RTX 5060 TiÅëºÜ¡ÖG TUNE DG¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
G TUNE FZ FZI7G7TB83SJW105AZ
¡ÚOS¡ÛWindows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
¡ÚOffice¡Û¤Ê¤·
¡ÚCPU¡Û¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 265K
¡ÚGPU¡ÛNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê:GDDR7 16GB)
¡Ú¥á¥â¥ê¡Û32GB (16GB¡ß2 /DDR5-5600)
¡Ú¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÛM.2 SSD:1TB (NVMe Gen4¡ß4)
¡ÚCPU¥¯ー¥éー¡Û¿åÎäCPU¥¯ー¥éー (360mm¥é¥¸¥¨ー¥¿ー)
¡Ú¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Û¥¤¥ó¥Æ¥ë Z890 ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È
¡ÚÅÅ¸»¡Û850W/AC 100V(50/60Hz)¡Ú80PLUS GOLD¡Û
¡ÚÌµÀþLAN¡ÛWi-Fi 6E( ºÇÂç2.4Gbps )ÂÐ±þ IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n½àµò ¡Ü Bluetooth 5ÆâÂ¢
¡ÚÍÀþLAN¡Û1 (ÇØÌÌ Marvell AQC113 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TXÂÐ±þ(RJ-45)¡ß1)
¡Ú¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÛThunderbolt 4¡ß2 (ÇØÌÌ Type-C¡ß2 ¢¨²èÌÌ½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ ¢¨CPUÆâÂ¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ½ÐÎÏ)¡¢USB3.2¡ß1 (¾åÌÌ Type-C¡ß1 ¢¨²èÁü½ÐÎÏ¤ËÈóÂÐ±þ)¡¢USB3.1¡ß2 (ÇØÌÌ Type-A¡ß2)¡¢USB3.0¡ß6 (ÇØÌÌ Type-A¡ß4 / ¾åÌÌ Type-A¡ß2)¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤½ÐÎÏ:4 (ÇØÌÌ DisplayPort¡ß3 / HDMI¡ß1)
¡Ú¸÷³Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡ÛDVD¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ë¥Á¥É¥é¥¤¥Ö
TUNE DG DGI7G6TB83SJW105AZ
¡ÚOS¡ÛWindows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
¡ÚOffice¡Û¤Ê¤·
¡ÚCPU¡Û¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 265
¡ÚGPU¡ÛNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê¡§GDDR7 16GB)
¡Ú¥á¥â¥ê¡Û32GB (16GB¡ß2 /DDR5-5600)
¡Ú¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÛM.2 SSD:1TB (NVMe Gen4¡ß4)
¡ÚCPU¥¯ー¥éー¡Û¿åÎäCPU¥¯ー¥éー (240mm¥é¥¸¥¨ー¥¿ー)
¡Ú¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Û¥¤¥ó¥Æ¥ë B860 ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È
¡ÚÅÅ¸»¡Û750W/AC 100V(50/60Hz)
¡Ú80PLUS BRONZE¡Û
¡ÚÌµÀþLAN¡ÛWi-Fi 6E( ºÇÂç2.4Gbps )ÂÐ±þ IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n½àµò ¡Ü Bluetooth 5ÆâÂ¢
¡ÚÍÀþLAN¡Û1 (ÇØÌÌ ¥¤¥ó¥Æ¥ë ¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥éー I226-V (100/1000/2.5G BASE-T)(RJ-45)¡ß1)
¡Ú¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÛThunderbolt 4¡ß1 (ÇØÌÌ Type-C¡ß1 ¢¨²èÌÌ½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¢¨ CPUÆâÂ¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ½ÐÎÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹)¡¢USB3.0¡ß9 (Á°ÌÌ Type-A¡ß2 / ÇØÌÌ Type-A¡ß7)¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤½ÐÎÏ:4 (ÇØÌÌ DisplayPort¡ß3 / HDMI¡ß1)
¡Ú¸÷³Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡Û¤Ê¤·