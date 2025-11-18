「なんかおかしくね！？」駐車場を無断使用を指摘したら→まったく反省がない近所の老人がヤバい【ママリ】
ⓒmayai260
ⓒmayai260
ⓒmayai260
ⓒmayai260
ⓒmayai260
無断駐車をするのは、いったいどんな人？
Ai(@mayai260)さん夫婦が結婚してすぐのころ、自宅で契約していた駐車場に見知らぬ車が止まっていることに気が付きます。それは1回だけではなく、週に2回というペースでAiさん夫婦に許可を取ることも無く勝手に使われているのです。
夫が出勤中で駐車場を使っていない時間帯であいているとはいっても、無断駐車は許せませんよね。車を停めているのは一体誰なのでしょうか？
「許可もらってる」無断駐車をする男性の言い分
ⓒmayai260
ⓒmayai260
何の断りもなく駐車場を使っている男性に声を掛けるAiさん。
すると、男性の口からは「宇都宮さんに許可をもらっている」というまさかの発言が。Aiさん夫妻が契約している駐車場であるにもかかわらず、「宇都宮さん」という第三者が許可を出しているとは一体どうなっているのでしょうか？
無断駐車の犯人を見つけたか思いきや、事態は思ってもいない方向へ…。「宇都宮さん」とは誰なのでしょう。再び犯人探しが始まります。
他人の駐車場の使用許可を出していた住民
ⓒmayai260
ⓒmayai260
ⓒmayai260
ⓒmayai260
ⓒmayai260
ⓒmayai260
ⓒmayai260
確認すると「宇都宮さん」とは同じ団地に住む住人。Aiさんは不本意ながらも声を掛けた男性と一緒に宇都宮さん宅に出向くことにしました。
すると、宇都宮さんはAiさん宅が平日の昼間に駐車場を使っていないことを知っていて、その上で勝手に駐車場として使用許可を出していたことが判明しました。
しかし、宇都宮さんはまったく悪びれる様子も無く、Aiさんの怒りは増すばかり。この後、Aiさんはさまざまな情報を元に、宇都宮さんに何とか非を認めさせようと動きます。
最終的には無事解決し無断駐車はなくなったものの、近隣トラブルで頭を悩ませたAiさんにとっては災難だったことでしょう。さまざまな住民が共に暮らす、共同住宅におけるトラブルについて考えさせられる作品でした。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）