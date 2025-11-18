観光客だけでなく、通勤、通学に欠かすことのできない路線バス。石川県の北陸鉄道グループは運転手不足などを理由に、来年3月に11路線の一部区間で、運行を廃止すると発表しました。



18日に開かれた北陸鉄道グループの中間決算。



課題の1つとして挙げられているのが…



「路線の一部廃止届について、発表させていただいております。運転士不足が依然として深刻な状況」





運転手不足などを背景とした、路線バスの一部区間での運行廃止についてです。

北鉄グループは金沢市を中心とした11路線11区間について、来年3月のダイヤ改正での運行廃止を発表。



11区間のうち、別路線による代替えが可能な4区間を除き、7区間では完全な廃止となります。



そのうちの1つは、金沢の玄関口にも。



重盛 友登 記者：

「多くの人が行きかう金沢駅。こちらを経由する路線も、一部区間でバスの運行が廃止となります」



駅西合同庁舎から西念を経由し、金沢駅をつなぐ区間が完全廃止に。

利用者は…



利用者：

「地下鉄とか公共交通機関ないので減ったら不便。市民の足なので、もう少し増やすか、逆に路線増やすなど、フォロー出来たらいいのかな」

「免許を返納した人もいるから、そうなると郊外の人、もっと大変なんじゃないか。そういう面もちょっと考えてほしい」



金沢の公共交通の要の路線バス。



北陸鉄道は今後、運転手の確保に向け、運賃の値上げに伴う増収分を待遇改善に充てるなどして、持続可能な公共交通を目指していきたいとしています。