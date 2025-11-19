¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛREGZA¤ÎºÇÂç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È240HzÂÐ±þ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥»ー¥ë2025¡Û
¡¡Amazon¤Ë¤Æ11·î19Æü¤è¤ê¡ÖAmazon Black Friday¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ìSALE¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤ÏREGZA¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G276N¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇÂç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È240HzÂÐ±þ¡¢27¥¤¥ó¥ÁWQHD¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡£Fast IPS¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢TN¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³ÑÅÙ¤Ë¤è¤ë¿§¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÎÊÑ²½¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ÇÉ½¸½Ë¤«¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥âー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö±Ç²è¡×¡¦¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡¦¡ÖÉ¸½à¡×¤Î3¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£²è¼Á¤ä±þÅúÂ®ÅÙ¤òºÇÅ¬¤ËÀßÄê¤·¡¢¥²ー¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿§ºÆ¸½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿§°èµ¬³ÊsRGB¤Î¥«¥ÐーÎ¨99%¤ò¼Â¸½¡£¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¹¿§°è¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÉ½¼¨¤Ç¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢HDR10¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇòÈô¤Ó¤ä¹õ¤Ä¤Ö¤ì¤Î¾¯¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£