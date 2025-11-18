桜島に南岳山頂火口で、18日午後11時5分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から400mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より300から500mの９合目まで飛散しました。

噴煙は南東に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯

１９日０時から１９日１８時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１９日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ８ｋｍ

▼１９日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） １２０ｋｍ ８ｋｍ

▼１９日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） １２０ｋｍ ８ｋｍ

▼１９日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼１９日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、霧島市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町、南大隅町

宮崎県 ：都城市、日南市、串間市、三股町、宮崎市

・