■【夫は今日も自分が可哀想】のあらすじ

自分をかわいそうだと思い込み、妻を悪者にしては泣きじゃくる「大人のフリをした子ども」の夫に匙を投げた妻。夫の危険な育児から娘を守るために家を出て、長い調停の末に離婚へ。これからは娘と幸せになる…そう思っていた矢先、夫がSNSでかわいそうアピール!?



SNSで俺が正しいこと証明するぞ！妻が娘を連れて家を出ていった。家から妻と子どもの笑い声が消え、俺はひとりぼっちになった。我慢してきたのは俺なのに、妻は俺から幸せな家庭を奪い、金まで搾取しようとしている。そんなに俺をいじめて楽しいか…？そうだ。俺が正しいことを世間にもっと伝えるべきだよな。離婚が成立しても元夫の「俺かわいそう」が止まらない!? そんな彼を優しく迎え入れてくれたのは…。続きは新コミックアプリ限定で公開中！プロット:日野光里、イラスト:エイデザイン 高木(フィクション・スタジオ)