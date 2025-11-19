◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は同７６位のボリビアに３―０で完勝した。前半４分、ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝が左足で先制。後半にも２点を追加した。森保一監督（５７）は国際Ａマッチ指揮で日本歴代最多となる１００試合目。１４日のガーナ戦から先発７人を入れ替える巧みな起用で、世界一を目指す来年６月開幕の北中米Ｗ杯へ、年内ラスト実戦を白星で締めた。１２月５日（日本時間６日）に米ワシントンでＷ杯組み合わせ抽選が行われる。

＊ ＊ ＊

１００試合目も攻めの姿勢だった。１―０の試合をどう進めるか。森保監督は後半、３人の攻撃的な選手を送り出した。守るのではなく攻撃的に行くメッセージを込めた交代策だ。それに選手たちが応えた。２４年アジア杯の準々決勝敗退後から新戦力の起用も含めてチャレンジしてきたが、主力にけが人が出てメンバーを入れ替えても、試合をコントロールできるチームになった。

（協会の会議や２人の会話でも）「日本のサッカーを後退させているんだったら俺はいつでもやめる」と監督は言う。安定は停滞と考え、進化させることが自身の役割だと強く思っている。長く指揮していれば、指示に従わないなら使わない、というスタンスの監督もいる中で、森保監督は選手の意見を聞き入れる柔軟さと、信念の強さを持っている。Ｗ杯へ向けて最適な準備ができていると言えるだろう。（スポーツ報知評論家・北澤 豪）