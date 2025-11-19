日経225先物：19日0時＝80円高、4万8580円
19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円高の4万8580円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては122.98円安。出来高は1万773枚となっている。
TOPIX先物期近は3250.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48580 +80 10773
日経225mini 48585 +75 202622
TOPIX先物 3250.5 +12.5 12032
JPX日経400先物 29325 +210 818
グロース指数先物 672 +1 837
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース