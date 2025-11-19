　19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円高の4万8580円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては122.98円安。出来高は1万773枚となっている。

　TOPIX先物期近は3250.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.6ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48580　　　　　 +80　　　 10773
日経225mini 　　　　　　 48585　　　　　 +75　　　202622
TOPIX先物 　　　　　　　3250.5　　　　 +12.5　　　 12032
JPX日経400先物　　　　　 29325　　　　　+210　　　　 818
グロース指数先物　　　　　 672　　　　　　+1　　　　 837
東証REIT指数先物　　売買不成立

