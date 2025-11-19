「仕事内容：ファンのふり」、バイト内容が話題に―華字メディア

華字メディアの星島環球は16日、香港のネットユーザーから寄せられた「うちの母親が特殊なアルバイトを見つけた」との報告が反響を呼んだことを伝えた。

記事によると、この特殊なバイトとは「歌手のファンを演じる」こと。時給は60香港ドル（約1200円）だ。投稿主が具体的な歌手の名を明かさず「トップスター」とだけコメントしたことで話題性がさらに増したといい、記事はこの投稿に他のネットユーザーから「自分もやってみたい」「紹介して」などの声が相次いで上がった他、こうしたバイトの経験者から「60香港ドルは『入門レベル』」との見方が出たことを紹介した。

例えば、ある人は「現場の人の多さを演出する『立ちファン』は2時間で約200香港ドル（約4000円）」との情報を明かし、他にも「友達はコンサートを座って見て400香港ドル（約8000円）稼いだ」「数年前に300香港ドル（約6000円）でこの仕事をした。リアクションは必要なく、前列に座ってステージ上のアーティストと握手する役」などの情報が寄せられた。

さらにこの話題をめぐっては仕事の「福利厚生」にも関心が集まり、「過去にファン役をした時はホテルに泊まることができた。しかもビュッフェ付き」との体験を書き込む人もいたという。

記事は「思い通りに涙を流せるスキルがあればより多くの報酬が見込める」といった冗談交じりの声が聞かれたことも取り上げた上で、「こうした仕事は気楽そうに見えるが、専門的な要求も存在する」として「（ファンの仕事は）かなり前から存在する。私のおばは当時、芸能人のプロフィールをしっかり暗記する宿題を出された」との声を紹介。「ここから見て分かるように、『本物のファン』になりきるためには事前準備が絶対に欠かせないということだ」と伝えた。（翻訳・編集/野谷）