国立がん研究センターは、２０１２〜１５年にがんと診断された患者の５年生存率を発表した。

部位別では前立腺の９４・３％が最も高く、皮膚、甲状腺、乳房で８割を超えた。

５年生存率は、がんと診断された人が５年後に生存している割合で、がんからの回復の目安となる。今回は４４都道府県の約２５５万人を対象に集計した。今回から、がんのみが死因となる場合を推定した「純生存率」で算出した。部位別に生存率の偏りが大きいことから、小児（１５歳未満）を除き、全体の生存率は示さなかった。

前立腺に次いで、皮膚と甲状腺が９１・６％で並び、乳房は８８・７％。患者数の多い主ながんでは、大腸が６７・２％、胃で６３・５％、肺は３５・５％など部位により開きが出た。

女性特有のがんでは、子宮体部が７９・５％、子宮頸（けい）部は７２・５％、卵巣は５８・１％。小児は全体で８２・３％だった。

同センターがん登録センター利活用推進室の堀芽久美室長は「今回の結果が、早期診断や治療の評価などを進める手がかりとして活用されることを期待している」と話している。