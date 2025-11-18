無難になりがち →【ZARA】にいいのある！ 40・50代に似合う♡「一癖カーデ」

秋コーデに頼れるカーディガンだけど、シンプルなデザインが多くいつも着こなしが無難にまとまりがち……。そんな「秋コーデあるある」から脱却して周りと差をつけたい人は、【ZARA（ザラ）】で見つかるデザイン性の高いカーディガンに注目してみて。アクセントになる一癖デザインやシルエットにこだわりのありそうなカーディガンは、取り入れるだけでおしゃれ見えが叶いそう。今回は、大人世代にも似合う「一癖」きいたカーディガンをピックアップしました。

フリンジデザインが目を引くきれいめカーディガン

【ZARA】「フリンジニットカーディガン、ボタン付き」\6,590（税込）

裾と袖のフリンジが印象的なニットカーディガンは、目を引くデザインながらも、コンパクトなシルエットで大人世代のデイリーコーデにも取り入れやすそう。首元のメタルボタンがさりげないアクセントになり、上品さをプラス。デニムパンツやスカートなど、カジュアルにもきれいめにも合わせやすそうです。深みのあるブラウンが秋らしく、トレンド感のあるスタイルを楽しめそう。

大人に似合う程よい甘さのペプラムデザイン

【ZARA】「ペプラムリブニットカーディガン」\6,590（税込）

フレアヘムのクルーネックカーディガンは、ふんわりと広がるシルエットが女性らしく、大人可愛い雰囲気を演出してくれそう。落ち着いたグリーン系の色味が甘さを抑えてくれるので、フェミニンすぎるのが苦手な人にもぴったり。ウエスト位置を高くきゅっとくびれて見せるシルエットで、スタイルアップも期待できるはず。一見シンプルながらひと工夫きいたデザインは、周りと差が付くおしゃれな着こなしが叶いそうです。

スカーフ付きでおしゃれ見えを狙える

【ZARA】「スカーフ付きニットカーディガン」\9,990（税込）

あたたかみのあるカラーとリラックス感が魅力のニットカーディガンには、同じ素材のスカーフがセットになっており、カーディガンとスカーフをセットで着るだけでおしゃれな印象を目指せそう。スカーフの巻き方や向きを変えて、自分らしいアレンジを楽しめるのもポイント。グレーのまろやかな発色も相まって、いつものボトムスと合わせるだけで上品なサマ見えコーデが完成するかも。

細ベルト & Vネックがアクセントに

【ZARA】「ウール100%ベルト付きカーディガン」\9,990（税込）

ボタンのないすっきりとしたシルエットに、細いベルトがアクセントになったウールカーディガンもぜひチェックを。ベルトを締めることでウエストにメリハリが生まれ、より大人らしい優雅な着こなしを楽しめそう。きちんと感もあるので、お仕事コーデにもおすすめ。高見えするレザー調ベルトや大人の色気を引き出せそうなVネックなど、“無難”とは一線を画すデザインのカーディガンは1枚ゲットしておきたいところ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N