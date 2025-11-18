◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を破り３連勝を飾った。

前半４分にＭＦ鎌田大地のゴールで先制すると、守備では真ん中の谷口彰悟、右の板倉滉、左の瀬古歩夢と３バックが安定した連係で対応。ボリビアがＤＦの裏を狙って走り込んでくる場面はあったが、得点を許さなかった。

１点リードで折り返した後半は、２６分にＭＦ町野修斗が追加点をマークした。同３３分には中村にもゴールが生まれて勝負あり。森保一監督が日本歴代最多、代表戦１００試合目の指揮となった試合を３発＆完封で彩った。

これで日本代表は１０月１４日のブラジル戦（３〇２、味スタ）から３連勝。その３試合でいずれも、谷口は３バックの真ん中に入ってフル出場を果たしている。左足アキレス腱断裂を負い、ブラジル戦で自身約１年ぶりに代表戦に出場した。ＤＦ陣の中枢を担う３４歳は「チームも積み上げができている部分がある。そこにまず自分も追いつかないといけないし。プラスアルファ、自分が入ることによる存在感とか、価値も示していかないといけない。いろんなことを考えながらも、頭の中はある程度整理してやれている。いい状態でやれているのかなというところと、自分が出るからにはゼロで終わらせてチームを勝たせる、というのはどんな試合であれ毎試合こだわってやっている」とうなづいた。

３バックを組む選手は変わりながら、周りの特長を出させつつ広範囲に仕事する。やはり、というべき安定感は随所に出ている。年齢関係なく、復帰後も右肩上がりに調子を上げており「フィジカルのところはもちろんどこかしら衰えているとは思いますけど、それを自分の中で感じさせないというかそういうメンタリティーでプレーできている。まだまだ伸びている自信はある」ときっぱり。１年のブランクがあった代表活動。自身が出場した試合で「勝ちきる」という結果に導き続けている。アピール合戦が続くレギュラー争いの中で「（手応えは？）まぁ割とあるのかな笑。でもまだまだここからです」と爽やかな笑顔で、まだまだ高みを見据えた。