◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を破り、３連勝を飾った。年内最後の試合、そして森保一監督の国際Ａマッチ指揮日本歴代最多１００試合目となった節目の試合を勝利で飾った。

勝利の立役者の一人が、先制アシストを決めたＭＦ久保建英だ。前半４分。右サイドでフリーでボールを受けると、ドリブルでボールを持ち運び、右足でふわりとしたクロスをマイナスに送る。エリア内に入ってきたＭＦ鎌田は勢いを止めることなくジャンプして胸でボールを止め、左足シュートをゴール右へ決めた。試合後、久保は「まあ結構珍しく余裕があったんで。鎌田選手が入ってくるのが見えたんで、ボールが思ったよりでかくなったんですけど、ボールの上げる質としてはあんまり速いボールだと多分、あそこからダイレクトって無理だと思ったんで。トラップしてもらえるようなボールを蹴って、思ったよりでかくなりましたけど、彼が素晴らしかった」と振り返った。

年内最後の試合でも存在感を示した久保は、２３年３月の第２次森保ジャパンの初陣から唯一の“皆勤賞”。３７試合中２６試合の出場で６得点１６アシストは、ＭＦ伊東純也の６得点１５アシストを抜いて、得点関与数でもトップになった。久保は「周りが僕の特徴を出してくれてるっていうのもありますし、なんか代表来るとね、なんだか得点に関われるなって思って試合に入ってるんで。そういったところも大きいかもしれないですね」と要因を分析した。

年内の活動を終え、来年３月の活動まではＲソシエダードでの戦いに専念する。「一旦間隔は開きますけど、まずは自チームで今のこのまま頑張れるといいかなと思います」と見据えた。