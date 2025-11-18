◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は同７６位のボリビアに３―０で完勝した。前半４分、ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝が左足で先制。後半にも２点を追加した。森保一監督（５７）は国際Ａマッチ指揮で日本歴代最多となる１００試合目。１４日のガーナ戦から先発７人を入れ替える巧みな起用で、世界一を目指す来年６月開幕の北中米Ｗ杯へ、年内ラスト実戦を白星で締めた。１２月５日（日本時間６日）に米ワシントンでＷ杯組み合わせ抽選が行われる。

森保監督の１００試合目指揮で、国立競技場に３発の祝砲が上がった。日本は開始４分に鎌田が先制すると、１―０の後半２６分だ。中村の折り返しを町野が詰め、待望の追加点が生まれると、ベンチ前に選手が駆け寄り、森保監督を祝福する輪ができた。「選手、スタッフに感謝の気持ちでいっぱい。大好きな仕事ができることが本当に幸せ」と声を弾ませた。選手との対話を重視してきた信頼関係を示す一場面だった。

試合前のロッカールーム。円陣では遠藤主将が「監督の１００試合目、勝ってお祝いしよう」と士気を高めた。３発完封勝ちのボリビア戦後には、遠藤の「お疲れ様でした」を合図に、選手たちが指揮官へのウォーターシャワーで祝福。背番号１００のユニホーム、花束を受け取り「さらなるサプライズで、いじってもらえてうれしい」と破顔した。

１４日のガーナ戦（２〇０）から中３日で、この日はスタメン７人を替え、遠藤、板倉らを起用した。誰が出ても質の高いサッカーができるのが今の森保ジャパン。前回の２２年カタールＷ杯では、１次リーグ第２戦の格下コスタリカ戦で先発５人を入れ替え、１点差の敗戦。選手層が課題だった３年前からの宿題をクリアした。「どんな内容でも勝つ。自信につなげたい」。１１月の２連戦は、２６年北中米Ｗ杯へ最高の予行演習となった。

初陣だった１８年９月１１日のコスタリカ戦から６９勝１４分け１７敗とし、６割９分の高勝率。スタメン、控えの関係なく「２〜３チーム分の戦力」（森保監督）をそろえることが、３月に本大会切符を最速で獲得してからのテーマだった。南米のボリビアはＷ杯大陸間プレーオフに進出している実力国。既に本大会出場を決めているガーナ（ランク７３位）と同様、Ｗ杯で同組になれば勝利が求められるチーム。期待通りに２連戦を勝ちきったことが最大の収穫だ。

前回Ｗ杯は１６強で敗退すると、続投した森保監督は「優勝」を目標に据えた。世界一を目指すと明言したことで、選手も呼応。堂安は「（選手起用を）ローテーションしないで決勝まで行くことは不可能。森保さんが掲げる『（登録メンバー）２６人全員で』というのを全員理解している」とチーム内の競争を歓迎した。

１００試合目指揮は通過点に過ぎない。「選手をどう固めていくか、直前まで固まらないだろう。最後にコンディションのいい選手を選んで、一気にＷ杯直前で（メンバーを）固めていく」と森保監督は今後のプランを示した。約半年後の本大会で、まだ見ぬ景色が待っている。（岩原 正幸）