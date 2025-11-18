「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）

ＦＩＦＡランキング１９位の日本代表は同７６位のボリビア代表に３ゴール＆ガーナ戦に続く２戦連続完封で快勝した。シャドーの位置で途中出場し、１ゴール１アシストの活躍を見せたＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝は「とにかくゴール目指して入った。自分の得意の形なんで、決められて良かったです」と振り返った。

１−０の後半２２分に投入されると、４分後に町野のゴールをアシスト。右サイドの堂安に手を挙げて合図すると、完璧なスルーパスが送られ、右ポケットの位置からマイナスのクロスを転がした。堂安の“神パス”に「代表じゃないと出てこないですね、はっきり言って」と中村。自身はフランス２部のスタッド・ランスでプレーしており、思わず本音をこぼした。

今季、スタッド・ランスからの移籍を目指すも実現せず。それだけに「代表にかけている」と思いは人一倍強い。「来年Ｗ杯があるので、もちろん自チームでの結果も大事だと思うんですけど、やっぱり代表で集まった時にしっかり結果残すのが一番」と力を込めた。