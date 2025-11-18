市川 栞 キャスター：

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす19日からの天気のポイントです。

小野：

あす19日は、冬型の気圧配置は次第に緩みますが、寒気の影響は残るでしょう。



きょう18日夜9時の予想天気図です。

小野：

冬型に加え、雪になる目安の上空の寒気も、能登半島の先端に残るでしょう。



あす19日朝9時の 予想天気図です。

小野：

はじめ冬型ですが、次第に緩んでいくでしょう。寒気は全体としては東へ移りますが、石川県付近の雪になる目安の寒気は、ほとんど同じ位置です。石川県内は、あす19日も寒いでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

あす19日の“雨か雪”は明け方までで、あさって20日は晴れるでしょう。ただ、21日・金曜日、22日・土曜日は再び雨の予報です。22日からの3連休の晴れマークは、今のところ、23日・日曜日だけですが、22日の雨マークが取れるかもしれません。19日の最高気温は11度予想ですが、きょう18日の日中と比べると、少し高い気温でしょう。



市川：

あす19日の朝は5度と冷え込みます。暖かくしてお休みください。