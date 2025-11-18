33年ぶり復活!? 新型「“3人乗り”スポーツカー」がスゴい！ 「700馬力」超えV12エンジン＆「6速MT」搭載で1トン切り！ 米国で登場したマクラーレンF1生みの親が手がけた「GMSV S1 LM」とは？

30億円超え!? ゴードン・マーレーが生んだ現代版スーパーカー

1992年に登場した「マクラーレンF1」で“走りの純度”という哲学を確立したゴードン・マーレー氏が、再び世界に挑みます。

2025年8月15日、米国カリフォルニア州ペブルビーチで開催された「モントレー・カーウィーク2025」で、新ブランド「Gordon Murray Special Vehicles（ゴードン・マーレー・スペシャル・ビークルズ／GMSV）」を立ち上げ、その第一弾として「GMSV S1 LM」を世界初公開しました。

英国コスワース製4.3リッターV12を搭載し、レブリミットは1万2100rpmに達する「GMSV S1 LM」

GMSV S1 LMは、ゴードン・マーレー氏が手がけた「マクラーレンF1 GTR」がル・マン24時間レースで総合優勝を果たしてから30周年を記念して誕生した公道仕様スーパーカーです。

モデル名の“LM”は「ル・マン」を意味すると同時に、“Special One（スペシャル ワン）”の略としての意味も持ちます。マーレーが掲げる「軽量」「美」「走りの純度」という理念を極限まで突き詰めた一台であり、マクラーレンF1のスピリットを継ぐ最新のロードカーとして注目を集めました。

外装は軽量カーボンファイバーを用いたモノコック構造で、シャープなフロントスプリッターや2段式リアウイング、ディフューザーを備えたボディは、美しさと機能性を融合。

ボディサイズは全長4443mm×全幅1891mm×全高1149mm、ホイールベース2700mmというプロポーションながら、車両重量はわずか986kgに抑えられています。これは近年のV12スーパーカーとして驚異的な軽さです。

パワーユニットは、英国コスワースと共同開発した「GMA V12」エンジン。排気量4.3リッターの自然吸気V型12気筒で、最高出力730馬力／11500rpm、最大トルク470Nm／9000rpmを発生します。

圧縮比は14.0：1、最高回転数は1万2100rpmに達します。吸排気系の応答性を極限まで高め、インコネル製エキゾーストシステムには18金製の断熱材まで使用されるという徹底ぶりです。

可変バルブタイミングを備えたギア駆動式DOHC4バルブ構造を採用し、そのサウンドはF1マシンを思わせる高周波の“メカニカルシンフォニー”。しかもエンジン本体はわずか178kgという軽量設計で、まさに技術の結晶です。

レイアウトはミドシップ（MR）で、駆動方式は後輪駆動。トランスミッションは6速MTを採用。マーレーは「ドライバーが完全に主導権を握ることこそが、走る歓びの核心だ」と語っており、最新の電子制御やDCTではなく、あえて3ペダルを選びました。

サスペンションは専用ジオメトリーを採用し、アルミ削り出しアームと軽量ダンパーにより鋭いハンドリングを実現。ブレーキにはカーボンセラミックを使用し、抜群の耐フェード性と制動力を確保しています。

コックピットは3人乗りのセンターシート構成。ドライバーが中央、乗員が左右に配置される独特のパッケージングは、マクラーレンF1への明確なオマージュです。室内はレザーとアルカンターラで仕立てられ、スイッチ類もすべて手の届く範囲に設置。

アナログメーターが並ぶ計器盤は、デジタル化全盛の時代にあって逆に新鮮さを感じさせます。ゴードン・マーレーが理想とする「ドライバー中心のクルマ作り」を、最も純粋な形で体現した空間といえるでしょう。

S1 LMはわずか5台のみが製造され、価格は非公表。納車は2026年以降が予定されています。なお、2025年11月21日に米国ラスベガスで開催されるRMサザビーズ・オークションには、このうち1台が出品される予定で、落札価格は2000万ドル（日本円で約31億円）を超えるとも予想されています。

1992年に登場したマクラーレンF1から33年。ゴードン・マーレーが再び自らの名を冠して送り出すGMSV S1 LMは、あの伝説のスーパーカーを現代の技術で再構築した“究極のピュアドライビングマシン”として、スーパーカー史に新たな1ページを刻む存在となりそうです。