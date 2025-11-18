新「“2人乗り”FRクーペ」発表！ 歴代で「最も軽量なボディ」＆“660馬力超え”「V8エンジン」採用！ “専用デザインの内外装”がカッコイイ！ ベントレー「スーパースポーツ」英国に登場！

後輪駆動＆トン未満の軽量ボディ！

ベントレーモーターズは2025年11月14日、新型「スーパースポーツ」を発表しました。

現代のベントレーで最も軽く、究極の走りを体現する本モデルは、グローバルで500台のみが生産される限定車です。

ベースモデルとなっている同社の4シータークーペ「コンチネンタルGT」から、どのような点で進化したのでしょうか。

専用のエクステリアデザインがカッコイイ！

英国の自動車ブランド「ベントレー」を代表する車種であるコンチネンタルGTは、2002年の初代モデルが登場。

そして2024年に4代目へと進化し、パワートレインを一新。従来のW型12気筒エンジンに代えてV型8気筒エンジンにモーター、バッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッド（PHEV）システム「ウルトラ・パフォーマンス・ハイブリッド」を初採用した点が特徴です。

今回発表された新型スーパースポーツは、軽量化と新パワートレインの搭載により究極のドライビング性能を追求した“ドライバーズ・ファースト”のスポーツカーです。

スーパースポーツは1925年の初登場から100周年を迎える伝統的なハイパフォーマンスモデルであり、ベントレーの歴史の中で今回が4度目の登場となります。

まずボディに関しては、現在展開されているベントレーラインナップのなかで最も軽量なボディを採用。標準のコンチネンタルGTに対して約500kgの軽量化を実現しています。

その背景にはパワートレインをPHEVから純ガソリンへ、駆動方式を四輪駆動から後輪駆動へと変更したことが挙げられ、これによりコンチネンタルGT史上初めて2トンを下回る車重を達成したのです。

エクステリアには、数字の「8」をモチーフにした軽量メッシュグリル、22インチの軽量鍛造アルミホイール、トランクリッド一体型リアスポイラー、カーボンファイバー製ダイブプレーンやサイドシル、ルーフパネルなど、軽量化と空力性能向上を図る専用パーツが与えられています。

ダウンフォースはコンチネンタルGTスピード比で300kg以上増加。ブレーキキャリパーはブラックが標準で、レッド塗装はオプションです。

ボディカラーは24色の基本色を用意し、「スーパースポーツ」ロゴ入りペイントやマット塗装など、仕上げの選択肢も豊富です。

インテリアはダーククロームが標準仕様ですが、モノトーンから2トーン、3トーンまでカラーを選択でき、組み合わせは非常に多彩です。

コックピットはアナログとデジタルの要素を融合させた、ベントレーならではのデザイン。

センターコンソールにはシリアルナンバープレートが装着され、限定モデルを所有する特別感を高めます。

軽量化のためリアシートを撤廃し2シーター化したほか、遮音材やスピーカー、さらには一部の運転支援機能まで削減されるなど、徹底したこだわりが随所に見られます。

本来リアシートがあるスペースには、カーボンファイバーとレザーによるシェルが配置されています。

また、生産される各車両には工場出荷前にシリアルナンバーが割り当てられ、オーナーは希望する番号をリクエストできるとのことです。

パワートレインについて、現行のコンチネンタルGTスピードはシステム最高出力782PS・最大トルク1000Nmを発生するPHEVを採用。

エンジン単体では600PS・最大トルク800Nmを発生する4リッターV型8気筒ツインターボで、駆動方式はAWD（四輪駆動）です。

これに対し、新型スーパースポーツはエンジンを強化し、最高出力は666PSへとパワーアップ。

トランスミッションは8速DCT（デュアルクラッチトランスミッション）、駆動方式は後輪駆動となります。

スーパースポーツは世界限定500台で、受注開始は2026年3月、納車開始は2027年初頭を予定。

販売地域は、英国をはじめヨーロッパ諸国、北米、中東、オーストラリアなどが決定しています。

なお、ベントレーモーターズ ジャパンによると、日本国内での販売開始時期については現在調整中とのことです。