2025年11月16日、台湾メディア・中時新聞網は、日本旅行時の「足の疲れ」をめぐる議論が台湾のネット掲示板で繰り広げられたことを報じた。

記事によると、台湾のあるネットユーザーがこのほど、台湾のネット掲示板PTTに日本旅行に関する書き込みを行った。このユーザーは「昨年日本へ旅行に行った際、足がひどく疲れてしゃがむことさえできなくなり、真夜中に足がつって泣きそうになった」と明かした上で、これから友人と行く韓国・プサンへの旅についてもタイトなスケジュール故に「同じ悲劇が繰り返されないか」との不安を吐露した。

そして、湿布薬や痛みを和らげるジェル剤を用意したもののにおいなどが気になるとし、「海外旅行、特に1日に何万歩も歩くような日程の場合、足の疲れや痛みを予防するために他にどんなものを準備するか」を他のユーザーに問いかけた。

記事によると、この質問に対して他のユーザーからは「普段から運動すべき。でなければ突然たくさん歩くのはどうにもならない」「1万歩でそうなるのはかなり大げさ、トレーニングを始めよう」「正直に言って、普段の運動量が足りないから、急にそんなにたくさん歩くと耐えられなくなる。そうでなければ、こんな行軍のようなスケジュールを組まないこと」など、日頃の鍛錬が足りない以上不調が出るのは致し方ないという意見が多く出るとともに、履き慣れた靴やサポート力の強い靴など、靴に関するアドバイスが寄せられた。

また、ストレッチポールやフォームローラーを持っていて夜に筋肉をほぐすといった提案のほか、「プサンは観光スポットが広くない上、タクシーが安いので日本観光に比べて歩く量が少ない」という意見もあったと記事は伝えている。（編集・翻訳/川尻）