¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡ÛµÜÃÏ¸µµ±¤¬¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡Öº¹¤·¤â¤Þ¤¯¤ê¤â²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ê£³£¹¡áº´²ì¡Ë¤Ï£¹£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Þ¤¯¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£Æü¤Þ¤¿¤®Ï¢¾¡¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¹½¥È¥ë¥¯´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙº¹¤·¤â¤Þ¤¯¤ê¤â²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¾õ¶·¡×¤È¼ê±þ¤¨¤âÎÏ¶¯¤¤¡£
¡¡£±£¸Æü¸½ºß¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±£²°Ì¡££²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼ó°Ì¤ÎºÂ¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£