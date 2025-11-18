◇国際親善試合 日本３―０ボリビア（１８日・国立）

日本はボリビアに３―０で勝利し、森保一監督の指揮１００戦目、年内最終戦を勝利で飾った。前半にＭＦ鎌田大地のゴールで先制すると、後半に途中出場のＦＷ町野修斗、ＭＦ中村敬斗が加点した。

森保監督は試合後の会見で、来年６月開幕のＷ杯本大会に向け、選手選考、チームづくりなど、今後のロードマップについて言及した。

「これまでのことが、これからも起こるとは思わない。今の勝率以上のものを目指して、残りの３月の活動とＷ杯本大会に向かわないといけない。今日の試合の勝利が次の勝利を約束するものではない。これまで通り、一戦一戦、勝利を目指して戦う。勝ちにこだわって戦うところを忘れてはいけない」とまずは気を引き締めた。

その上で、「選手をどうやって固めていくかは、Ｗ杯直前まで固まらないだろうと思っている。それは今の代表チームのけが人を見ていただければ分かると思う。この選手を中心にとか、活動の中で自然と出てくるものではあるが、何が起こるか最後の最後まで分からない。選手にはけがをしてもらいたくないし、試合のプレー環境においても、充実したプレー環境で、これからもできることを願っている。アクシデントがないことを願っている」と続けた。

当初は「９月から、チームをだんだん固めていく、新たなフェーズかなと思っていたが…」としながら、「けが人であったり、まだまだ見たい選手がいたり。一気に切り替わって、より力のある選手、１年後に向けて成長を期待できる選手も含め、幅を広げながら、チームの戦術の浸透度を図っていく（方針に）。最後にコンディションがいい選手を選んで、一気にＷ杯直前で（メンバーを）固めていくことが今の日本代表としては一番いいチームの固め方」と考えを示した。