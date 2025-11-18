◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を３―０で破り、３連勝を飾った。

途中出場からチームを活性化させた。ＦＷ町野修斗は後半２２分から、ＦＷ上田綺世とＭＦ中村敬斗とともに、右シャドー（１・５列目）で出場。途中出場の３人が前線を組むと、同２６分に中村のパスを膝で押し込んで、貴重な追加点を決めた。

代表通算５点目に「止まらずに点を取れる所に走り続けたのが大きい。やっと（結果を）残せたし、僕自身必要だったのでうれしい」。昨季はドイツ１部で２ケタ得点を記録したことから、「シャドーで出てもアシストを増やそうとかは僕自身思っていない。ゴールという数字を残したいと思っていた」と点取り屋の矜持（きょうじ）も見せた。

自身の得点後、選手は森保一監督のもとに駆け寄り、抱き合うという光景も見られた。「点を取ったら行こうよと言う話はしていた。（鎌田）大地くんの（先制点の）時は逆サイドで難しかったんですけど、僕がとったときに行った」と経緯を明かした。しかし、自身が代名詞の“忍者ポーズ”を決める中、他選手は指揮官のもとに行ったため祝ってくれる選手が少なく「１人でした…」。ただ、森保監督のＡ代表通算１００試合目の指揮を飾る一発に「並大抵のことじゃない。１００試合って今までないですし、そこはシンプルにすごい。その試合を３―０で、守備もそうですし、前線の選手も３点を取れたのは大きい」と喜ぶことも忘れなかった。