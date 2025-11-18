きょうの為替市場でドル円は引き続き１５５円台での推移となっている。前日のＮＹ時間に節目の１５５円台にしっかりと乗せて来たことで、東京時間には日本の当局からの口先介入も出ていた。片山財務相が「過度な変動を高い緊張感持って見極め」と述べたほか、本日に高市首相と会談した植田日銀総裁は「為替も議論した。政府と連携して為替動向とその経済への影響を注視する」と述べていた。



ただ、ドル円は１５４円台に伸び悩む場面があったものの、ロング勢の下値での押し目買い意欲は強く、海外市場に入って１５５円台に戻している。



ＡＩ関連を中心に株式市場が再び不安定になり、暗号資産市場でもビットコインが９万ドルを一時割り込むなど、市場にはリスク回避の雰囲気も見られているが、為替市場は比較的落ち着いた反応に留まっている。



高市首相との会談後に植田日銀総裁は「高市首相から要請・要望は特になかった」と述べた上で、「データ状況次第で適切に判断していく」と述べていた。実際にどのような協議を行ったかは不明だが、日銀の利上げの方向性に変化はないようだ。



問題はスピードで短期金融市場では１２月の利上げは見送られるものの、１月か３月には利上げを実施するとの見方で変わっていない。



ＦＲＢの１２月利上げへの期待が後退する中、日米の金利差縮小が以前の想定ほど早まらないとの見方から、投機筋やファンド勢からの円キャリー取引への需要は引き続き高いようだ。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５４．７０円と１５５円に観測されている。



17日（月）

154.70（4.0億ドル）

155.00（13.9億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

