１８日の東京金融市場は債券、円、株式がそろって売られる「トリプル安」の展開となった。

１８日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値比０・０３０％高い１・７５５％まで上昇（債券価格は下落）した。高市内閣は総合経済対策の規模を１７兆円超とする方向で調整しており、財政悪化につながるとの懸念から国債を売る動きが強まった。利回りは２００８年６月以来、約１７年半ぶりの高水準となった。

東京外国為替市場でも、財政悪化のリスクが意識され、幅広い通貨に対して円が売られた。対ドルでは午後５時、前日（午後５時）に比べて３２銭円安・ドル高の１ドル＝１５４円９９銭〜１５５円０１銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１７日のニューヨーク市場で一時、１ユーロ＝１８０円台まで下落し、１９９９年のユーロ導入以来、史上最安値を更新した。

米国の株安の流れを受け、東京市場の株価は急落した。日経平均株価（２２５種）の終値は前日比１６２０円９３銭安の４万８７０２円９８銭で、３営業日連続の下落となった。