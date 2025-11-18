妊娠したら、出産に向けての準備で忙しくなりますよね。楽しみや不安な気持ちがある中で、夫が不倫していたら気分はどん底になるでしょう。そんな夫には復讐をしたくなるようで……？ 今回は、妊娠中に不倫した夫に妻が密かに復讐をして離婚した話をご紹介いたします。

海外赴任した夫とそのまま離婚

「妊娠中に夫が不倫していることがわかりました。離婚をするべきか悩んでいたとき、職場の同僚に相談したら『別れるなら復讐してから離婚しな』とアドバイスをもらいました。たしかにこのまま離婚するのは悔しいし、これから子どもも産まれるから自分のタイミングで別れることを決意。復讐計画を考えていたある日、なんと夫の海外赴任が決まったんです。夫は不倫していたくせに『一緒に来てほしい』と言ってきました。突然のことでどうすればいいかわからなくなったけど、これはいい復讐のきっかけだと思い、計画を考えました。

私は育休中だったため、夫には『育休を取るだけ取って辞めるのは避けたいし、会社にもケジメをつけたいの』『だから先に行って少しだけ待ってて？』と伝え、一人で海外に行ってもらうことにしました。育休が明けて仕事復帰をして少ししたら会社を辞めて、私も夫のいる海外に行く約束をしたんです。でも私は離婚するんだから、そんなつもりはまったくありません。

仕事復帰をしてから夫に『まだこっち来れないの？』と何度も催促されたけど、私は離婚に向けての準備を進めて、久しぶりに夫が帰国したときに離婚届を突きつけてやりました。夫はパニックになってたけど自業自得ですよね。子どももパパの顔なんて忘れてるから、久しぶりに会ってもなつかないし、私にも捨てられて異国の地で一人寂しくただ働くという孤独な人生を送ってもらいます」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 妊娠中の裏切りは、一生忘れることができないでしょう。不倫は軽い気持ちでしたのかもしれませんが、その浮ついた気持ちこそが許せませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。