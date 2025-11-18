隣の奥さん「はい、手料理の差し入れよ」正直な息子が「からくてヤダ」と直接言ってしまった結果

息子が2歳の頃です。初めての育児に追われる中、ご近所の方々には親切にしてもらいました。特にお隣のMさんがよく手料理を差し入れてくれることを、とてもありがたく感じていました。しかし、その味は息子の味覚に合わないようで、どうしたものかと困ってしまい……。そんな中で、相手の心遣いをありがたく受け入れることの大切さに気づいたのでした。筆者自身の体験を紹介します。

お隣からの差し入れ

最初は正直に伝えていいものかと躊躇しましたが、奥さんの気遣いのおかげで、今ではMさんの差し入れを素直に喜ぶことができました。この出来事から、私は「気遣い」の受け入れ方を学ぶことができたのでした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。