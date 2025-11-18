元巨人の元木大介氏（５３）が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。話題となった激ヤセについて言及した。

革ジャンなど革製品の愛好家として注目されている元木氏。体型について「俺、今まで服のサイズ全部ＸＬだったの。今サイズってＭになってきたのよ。このパンツはＳ。Ｍ履いたらブッカブカだったの。プロの人がみたら、『Ｓでいいですよ』って言うのよ。え〜、そんなに！って思うよね。その下、ＸＳになっちゃうよ。なくなっちゃうよ、俺の身体」と衝撃の事実を明かした。

今春に２０キロの減量に成功。ただ、今が１番健康だと語り「もう増えねえよ、増えねえ。食えねえ。一般の方がどれくらい食べられるかわからないけど、俺が今まで食い過ぎてたから。現役の時から、辞めてちょっとしても、運動もしないのに食ってばっかり、飲んでばっかりしてたから。不摂生な生活してたから。今ちゃんとまともに、今、人生で一番まともに生きてる感じがする。飲みにいく回数も付き合いの回数も本当に減ったし」と、うなずいた。

１０月に行われた東京国際映画祭では俳優たちに交ざって、黒のジャケット、ネクタイ姿でレッドカーペットを歩き、話題を呼んだ。